Dakar 2021 - Stéphane Peterhansel è ancora campione (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Dakar 2021 ha incoronato il suo vincitore: trent'anni dopo la sua prima affermazione tra le moto, Stéphane Peterhansel mette in bacheca il suo quattordicesimo successo nel rally raid più famoso del mondo. Il francese del team X-Raid Mini JCW ha avuto la meglio contro la Toyota del pilota qatariota Nasser Al-Attiyah, dopo un duello che si è delineato fin dalle prime fasi della gara e si è concluso solamente oggi, nell'ultima tappa. Un altro successo di Mister Dakar. Al termine di una gara magistralmente condotta, Peterhansel ha aggiunto un'altra bella vittoria alla sua lunga lista. Nella fase finale di questa Dakar ha potuto gestire un piccolo vantaggio sul suo diretto rivale, ma guai a etichettare questo successo come una facile vittoria. Da fuori probabilmente è ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 gennaio 2021) Laha incoronato il suo vincitore: trent'anni dopo la sua prima affermazione tra le moto,mette in bacheca il suo quattordicesimo successo nel rally raid più famoso del mondo. Il francese del team X-Raid Mini JCW ha avuto la meglio contro la Toyota del pilota qatariota Nasser Al-Attiyah, dopo un duello che si è delineato fin dalle prime fasi della gara e si è concluso solamente oggi, nell'ultima tappa. Un altro successo di Mister. Al termine di una gara magistralmente condotta,ha aggiunto un'altra bella vittoria alla sua lunga lista. Nella fase finale di questaha potuto gestire un piccolo vantaggio sul suo diretto rivale, ma guai a etichettare questo successo come una facile vittoria. Da fuori probabilmente è ...

