Dai domiciliari alla piazza di spaccio, evaso si giustifica: ‘Devo uscire dalla depressione del Covid’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) “…Devo uscire dalla depressione del COVID….mi sta imprigionando più della vera detenzione”. Questa la frase di B.D. riferita agli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, all’atto del controllo nei pressi di una nota piazza di spaccio. Già conosciuto dagli investigatori in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, lo stesso è stato pizzicato lontano dalla propria abitazione. Accompagnato in ufficio il 39enne, con numerosi precedenti di polizia , è stato arrestato e dovrà rispondere di evasione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) “…Devodel COVID….mi sta imprigionando più della vera detenzione”. Questa la frase di B.D. riferita agli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, all’atto del controllo nei pressi di una notadi. Già conosciuto dagli investigatori in quanto sottoposto agli arresti, lo stesso è stato pizzicato lontano dpropria abitazione. Accompagnato in ufficio il 39enne, con numerosi precedenti di polizia , è stato arrestato e dovrà rispondere di evasione. su Il Corriere della Città.

