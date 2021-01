Da domani quasi tutta Italia sarà arancione. La Lombardia potrebbe tornare in zona rossa. Speranza: “Lavoriamo per evitare una nuova, forte ondata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Entrerà in vigore nelle prossime ore il nuovo Decreto con le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, che, come in altri Paesi europei, fa ancora fa registrare un numero troppo elevato di nuovi casi, ricoveri e decessi (leggi l’articolo). quasi tutta Italia in zona sarà arancione dal domani con il divieto di spostamenti tra regioni che resterà in vigore fino al 15 febbraio. La Lombardia, invece, dovrebbe entrare in zona rossa. “Ho appena parlato con il ministro Speranza, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli” ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana. Le ultime modifiche previsto dal Dpcm sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Entrerà in vigore nelle prossime ore il nuovo Decreto con le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, che, come in altri Paesi europei, fa ancora fa registrare un numero troppo elevato di nuovi casi, ricoveri e decessi (leggi l’articolo).indalcon il divieto di spostamenti tra regioni che resterà in vigore fino al 15 febbraio. La, invece, dovrebbe entrare in. “Ho appena parlato con il ministro, è una punizione che lanon si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli” ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana. Le ultime modifiche previsto dal Dpcm sono state ...

WRicciardi : In Italia abbiamo rinunciato a combattere la battaglia contro la variante inglese del virus: - Noovyis : (Da domani quasi tutta Italia sarà arancione. La Lombardia potrebbe tornare in zona rossa. Speranza: “Lavoriamo per… - LucaUxxx : 'Non tutti gli sconfitti sono uguali, per #Conte meglio la conta che la trattativa: la democrazia vive di conflitti… - Coldplay2405 : @bea03072 Eh si ma passeranno quasi sicuramente domani che mette sole tutto il giorno - stefyorlandobot : RT @_helinyetille: ma voi siete pronti al mb di istefy di domani mattina? io quasi quasi non voglio saperlo -