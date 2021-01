cronaca di ‘sta schifezza (Di sabato 16 gennaio 2021) Lazio-Roma 3-0: questo è il risultato del primo derby capitolino mai disputato di venerdì. Un inedito assoluto che giova alla formazione biancoceleste, corsara in quella che è probabilmente la miglior performance dell’anno grazie alla rete di Ciro Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. L’inizio è già per sua natura tutto in favore della Lazio, che impegna più volte la difesa giallorossa con Marusic, Lazzari e Immobile, che all’8? manda la palla nelle braccia di Pau Lopez dopo un’azione pericolosa. Si muove la Roma al 10? con una combinazione Dzeko-Mkhitaryan, ma al 14? arriva la distrazione fatale di Ibanez, che, dimentico di Lazzari, si fa portar via palla: per Immobile segnare è un gioco da ragazzi. Passano dieci minuti e c’è il raddoppio di Luis Alberto, con Lazzari che lo serve e gli consente di piazzare il destro vincente. I giallorossi tentano una reazione soprattutto con ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Lazio-Roma 3-0: questo è il risultato del primo derby capitolino mai disputato di venerdì. Un inedito assoluto che giova alla formazione biancoceleste, corsara in quella che è probabilmente la miglior performance dell’anno grazie alla rete di Ciro Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. L’inizio è già per sua natura tutto in favore della Lazio, che impegna più volte la difesa giallorossa con Marusic, Lazzari e Immobile, che all’8? manda la palla nelle braccia di Pau Lopez dopo un’azione pericolosa. Si muove la Roma al 10? con una combinazione Dzeko-Mkhitaryan, ma al 14? arriva la distrazione fatale di Ibanez, che, dimentico di Lazzari, si fa portar via palla: per Immobile segnare è un gioco da ragazzi. Passano dieci minuti e c’è il raddoppio di Luis Alberto, con Lazzari che lo serve e gli consente di piazzare il destro vincente. I giallorossi tentano una reazione soprattutto con ...

