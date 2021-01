Critiche per il flirt con Diletta Leotta. E Can Yaman fugge dai social: "Sono fatti miei" - (Di venerdì 15 gennaio 2021) Novella Toloni La rivista Chi ha confermato il flirt della coppia e l'attore turco si è sfogato sul web prima di disattivare i suoi account per le Critiche ricevute Account Twitter disattivato e commenti su Instagram limitati. Can Yaman fugge dai social network dopo l'uscita della notizia del flirt con Diletta Leotta. L'attore turco e l'inviata sportiva di Dazn Sono stati pizzicati dal settimanale Chi in teneri atteggiamenti a Roma e le fan dell'amatissimo interprete di Daydreamer si Sono scatenate. Yaman è stato travolto da domande e messaggi sul web e lui, per tutta risposta, prima ha inviato un chiaro messaggio a tutti e poi ha abbandonato i social. nodo 1915811 Il ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Novella Toloni La rivista Chi ha confermato ildella coppia e l'attore turco si è sfogato sul web prima di disattivare i suoi account per lericevute Account Twitter disattivato e commenti su Instagram limitati. Candainetwork dopo l'uscita della notizia delcon. L'attore turco e l'inviata sportiva di Daznstati pizzicati dal settimanale Chi in teneri atteggiamenti a Roma e le fan dell'amatissimo interprete di Daydreamer siscatenate.è stato travolto da domande e messaggi sul web e lui, per tutta risposta, prima ha inviato un chiaro messaggio a tutti e poi ha abbandonato i. nodo 1915811 Il ...

