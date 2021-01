Cristiano Ronaldo, il siuu diventa scudo energetico nel trailer per Garena Free Fire (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo ancora protagonista ma questa volta non sul campo da calcio bensì in battaglia e su un videogame. Nei mesi scorsi era stato reso noto come l'attaccante della Juventus sarebbe diventato un supereore, Chrono per la precisione, per il videogioco Garen Free Fire. Da bomber a cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica che, armato fino ai denti, è pronto a farsi strada mietendo vittime.Il gioco ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni e sta spopolando sul web. Nel trailer condiviso in queste ore da CR7 su Instagram, anche alcuni dettagli del gameplay dove il celebre "siuuu" di esultanza dopo un gol è diventato uno scudo energetico di protezione...caption ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021)ancora protagonista ma questa volta non sul campo da calcio bensì in battaglia e su un videogame. Nei mesi scorsi era stato reso noto come l'attaccante della Juventus sarebbeto un supereore, Chrono per la precisione, per il videogioco Garen. Da bomber a cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica che, armato fino ai denti, è pronto a farsi strada mietendo vittime.Il gioco ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni e sta spopolando sul web. Nelcondiviso in queste ore da CR7 su Instagram, anche alcuni dettagli del gameplay dove il celebre "u" di esultanza dopo un gol èto unodi protezione...caption ...

UEFAcom_it : ?? @Cristiano #Ronaldo ?? ?? Qual è la tua esultanza preferita ? #UCL | @juventusfc - ChampionsLeague : ? Cristiano Ronaldo in devastating form ?? Arsenal in 2009 ?? #UCL | #MondayMotivation - OptaPaolo : 15 - Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore capace di segnare almeno 15 gol in tutte le ultime 15 stagioni nei cinqu… - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo, il siuu diventa scudo energetico nel trailer per Garena Free Fire - - carlacasu : RT @CitizenPost: Come si allena Cristiano Ronaldo: dieta ed esercizi del campione portoghese -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo La trasformazione di Cristiano Ronaldo: da attaccante a…supereroe (VIDEO) Chiamarsi Bomber Cristiano Ronaldo, il siuu diventa scudo energetico nel trailer per Garena Free Fire

Cristiano Ronaldo ancora protagonista ma questa volta non sul campo da calcio bensì in battaglia e su un videogame. Nei mesi scorsi era stato reso noto come l’attaccante della Juventus sarebbe diventa ...

Cristiano Ronaldo eroe di un videogame: ammazza tutti con la sua esultanza speciale

Nel celebre "Garena Free Fire", il protagonista ha le sue fattezze. Si chiama Chrono, fa il cacciatore di taglie e un sacco di vittime ...

Cristiano Ronaldo ancora protagonista ma questa volta non sul campo da calcio bensì in battaglia e su un videogame. Nei mesi scorsi era stato reso noto come l’attaccante della Juventus sarebbe diventa ...Nel celebre "Garena Free Fire", il protagonista ha le sue fattezze. Si chiama Chrono, fa il cacciatore di taglie e un sacco di vittime ...