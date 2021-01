Crisi, schiaffo a Renzi: Conte lunedì alla Camera e martedì in Senato per il voto di fiducia. Decisivi i 'responsabili'. Di Maio: strade ... (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stavolta Giuseppe Conte non ci sta a vestire i panni del placido mediatore. Di Matteo Renzi non si fida e, all'accusa di aver aperto un 'vulnus' nelle regole democratiche, risponde presentandosi ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stavolta Giuseppenon ci sta a vestire i panni del placido mediatore. Di Matteonon si fida e, all'accusa di aver aperto un 'vulnus' nelle regole democratiche, risponde presentandosi ...

rombi_ti : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi apre la crisi. Uno schiaffo al Paese in ginocchio. Cinque stelle, Pd e Leu compatti. Si va avanti con #Conte #c… - AlBizzotto : RT @tempoweb: #Renzi e il #Governo come finirà? Il #sondaggio della Ghisleri dopo lo schiaffo agli #italiani - tempoweb : #Renzi e il #Governo come finirà? Il #sondaggio della Ghisleri dopo lo schiaffo agli #italiani… - caterino_teresa : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi apre la crisi. Uno schiaffo al Paese in ginocchio. Cinque stelle, Pd e Leu compatti. Si va avanti con #Conte #c… - FerroNano : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi apre la crisi. Uno schiaffo al Paese in ginocchio. Cinque stelle, Pd e Leu compatti. Si va avanti con #Conte #c… -