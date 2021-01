Crisi governo, Matteo Salvini: «M5s imbarazzati stanno bussando alle porte della Lega» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Crisi governo Salvini – Venerdì 15 gennaio 2021. «Presenteremo una mozione di sfiducia al governo? No, se la stanno presentando da soli», così il leader della Lega Matteo Salvini. Entrando alla Camera per il vertice del centrodestra il segretario del Carroccio ha svelato: «Devo dire che nelle ultime ore qualche parlamentare Cinque stelle, che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative con Tabacci e Mastella, sta bussando alle porte della Lega». leggi anche l’articolo —> Zone d’Italia, come cambiano i colori delle Regioni da domenica 17 gennaio Crisi governo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)– Venerdì 15 gennaio 2021. «Presenteremo una mozione di sfiducia al? No, se lapresentando da soli», così il leader. Entrando alla Camera per il vertice del centrodestra il segretario del Carroccio ha svelato: «Devo dire che nelle ultime ore qualche parlamentare Cinque stelle, che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative con Tabacci e Mastella, sta». leggi anche l’articolo —> Zone d’Italia, come cambiano i colori delle Regioni da domenica 17 gennaio...

