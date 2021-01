Crisi | Europa stupita e preoccupata | Renzi è “Demolition Man”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo molti laformalizzata nelle scorse ore da Matteoè la più incomprensibile di sempre. E se in Italia una bella fetta di connazionali – sondaggi alla mano – sembra far fatica a comprenderne i perchè e le ragioni, laMade in Italy (un unicum in tempi di pandemia) è rimbalzata a tempo di record sui principali media stranieri, dove – proprio come in casa nostra – le reazioni sono di stupore e preoccupazione. Ha fatto il giro del mondo in poche ore il titolo del Financial Times “Man’mette sotto sopra Roma. “Laitaliana minaccia di ostacolare il Recovery plan di Bruxelles”, scrive il quotidiano finanziario della City. “Il governo italiano va innel mezzo della pandemia”, si legge nell’ edizione online del New York ...