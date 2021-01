Crisi di Governo: tutte le incognite per ristori e piani industriali (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Crisi di Governo apre tutta una serie di incognite su ristori e dossier industriali che puntano al rilancio dell’economia del Paese. A rischio anche la riforma degli ammortizzatori sociali. Tutti i dettagli Crisi di Governo tra incognite per il futuro e speranze di ripartenza. Lo strappo in maggioranza formalizzato con il ritiro di Italia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladiapre tutta una serie disue dossierche puntano al rilancio dell’economia del Paese. A rischio anche la riforma degli ammortizzatori sociali. Tutti i dettagliditraper il futuro e speranze di ripartenza. Lo strappo in maggioranza formalizzato con il ritiro di Italia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - annamasera : RT @LaStampa: Perché la crisi di governo si è consumata sul Mes - ClaVenezia : RT @amodeomatrix: Vi spiego perché annunciai pubblicamente, con 4 mesi di anticipo, quand’è che #Renzi avrebbe aperto la #crisidigoverno. h… -