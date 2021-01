Crisi di Governo, Salvini: “Non oso immaginare cosa Conte e Casalino promettano” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Non stiamo andando a cercare nessuno ma è qualcuno che viene a cercarci. Noi non abbiamo niente da promettere e da garantire non oso immaginare Conte e Casalino cosa stiano facendo e promettendo, l’Italia merita altro”. Così il segretario leghista Matteo Salvini, parlando dell’eventualità di parlamentari M5s che potrebbero uscire dalla maggioranza e passare alla Lega. “In casa del centrodestra, problemi non ci sono – ha proseguito Salvini – Il centrodestra è compatto. Stiamo già lavorando a un progetto di Italia, a un piano di utilizzo dei fondi europei a un programma di Governo. Ci stiamo preparando a un’alternativa”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Non stiamo andando a cercare nessuno ma è qualcuno che viene a cercarci. Noi non abbiamo niente da promettere e da garantire non osostiano facendo e promettendo, l’Italia merita altro”. Così il segretario leghista Matteo, parlando dell’eventualità di parlamentari M5s che potrebbero uscire dalla maggioranza e passare alla Lega. “In casa del centrodestra, problemi non ci sono – ha proseguito– Il centrodestra è compatto. Stiamo già lavorando a un progetto di Italia, a un piano di utilizzo dei fondi europei a un programma di. Ci stiamo preparando a un’alternativa”. SportFace.

