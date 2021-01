Crisi di governo, Renzi: “Via Conte se non prende 161 voti”. Ma al Senato per avere la fiducia basta solo che i Sì superino i No (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quella che sembra essere l’ultima provocazione arriva da un’intervista alla Stampa. “Il governo? Non mi pare che abbia i numeri. Se non prende 161 voti, tocca un governo senza Conte“, sostiene Matteo Renzi. Con il Pd e il Movimento 5 stelle che hanno chiuso, almeno per il momento, a un nuovo dialogo con Italia viva (definita da Nicola Zingaretti “inaffidabile in qualsiasi scenario”), mentre Riccardo Nencini – il Senatore che ha concesso a Renzi di avere il suo gruppo a Palazzo Madama – annuncia l’intenzione di voler rimanere in maggioranza, per l’ex presidente del consiglio sembra essere fallito il piano originario. E cioè ritirare le ministre e rompere con l’esecutivo, quindi cominciare una nuova trattativa dall’esterno per portare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quella che sembra essere l’ultima provocazione arriva da un’intervista alla Stampa. “Il? Non mi pare che abbia i numeri. Se non161, tocca unsenza“, sostiene Matteo. Con il Pd e il Movimento 5 stelle che hanno chiuso, almeno per il momento, a un nuovo dialogo con Italia viva (definita da Nicola Zingaretti “inaffidabile in qualsiasi scenario”), mentre Riccardo Nencini – ilre che ha concesso adiil suo gruppo a Palazzo Madama – annuncia l’intenzione di voler rimanere in maggioranza, per l’ex presidente del consiglio sembra essere fallito il piano originario. E cioè ritirare le ministre e rompere con l’esecutivo, quindi cominciare una nuova trattativa dall’esterno per portare a ...

CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - Europeo91785337 : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, Renzi: “Via Conte se non prende 161 voti”. Ma al Senato per avere la fiducia basta solo che i Sì sup… - CarpaneseSilva1 : RT @Affaritaliani: 'Con elezioni a giugno schizza lo spread Con Conte o altro premier resta a 100' -