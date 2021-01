Crisi di governo, Renzi: “Se ci sono i responsabili voteremo no alla fiducia” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo aver innescato la Crisi di governo, Matteo Renzi spera di riuscire a bloccare anche la ricerca dei responsabili. Ormai quindi è chiaro: il suo scopo è solamente quello di far cadere l’esecutivo. O meglio: la testa di Conte. Pare infatti che se dovessero arrivare i responsabili, loro andrebbero all’opposizione. E non sono supposizioni: a dichiararlo è stato proprio Renzi durante la trasmissione Diritto e rovescio in onda su Rete 4. “Se non ci vogliono, con molta libertà, noi non diamo la fiducia“, ha affermato. Un po’ come se, alla fine, la vera vittima di questa situazione fosse Italia Viva. >> Leggi anche: Crisi di governo, chi sono i “responsabili” di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo aver innescato ladi, Matteospera di riuscire a bloccare anche la ricerca dei. Ormai quindi è chiaro: il suo scopo è solamente quello di far cadere l’esecutivo. O meglio: la testa di Conte. Pare infatti che se dovessero arrivare i, loro andrebbero all’opposizione. E nonsupposizioni: a dichiararlo è stato propriodurante la trasmissione Diritto e rovescio in onda su Rete 4. “Se non ci vogliono, con molta libertà, noi non diamo la“, ha affermato. Un po’ come se,fine, la vera vittima di questa situazione fosse Italia Viva. >> Leggi anche:di, chii “” di ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - linglima : RT @vitalbaa: La crisi di governo dopo un anno di Dpcm. Mio articolo su ?@DomaniGiornale? - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: #crisidigoverno ma No Panic su spread nonostante alert #Gualtieri: analisti temono fiammata solo in un caso. @Altheaspinozzi… -