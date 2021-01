Crisi di governo, Renzi: “Rischio l’osso del collo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “È in corso una guerra di nervi” per convincere le fila di Italia Viva in vista del voto di fiducia al governo Conte bis in Senato. Sono queste le parole che Matteo Renzi continua a ripetere in queste ore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Io ho posto un problema di contenuti, loro hanno deciso di rispondere con il mercimonio delle poltrone“, avrebbe spiegato l’ex premier, per poi scherzare sull’abbandono dei suoi senatori: “Nel caso io sarei comunque l’ultimo a saperlo”. “Comunque io sono diverso, e spero che questa vicenda, nonostante le stupidaggini che girano sul mio conto, lo dimostri”, avrebbe sottolineato ancora l’ex sindaco di Firenze. Matteo Renzi, chiamando i suoi parlamentari, avrebbe fatto presente: “Rischio l’osso del collo“. Per ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “È in corso una guerra di nervi” per convincere le fila di Italia Viva in vista del voto di fiducia alConte bis in Senato. Sono queste le parole che Matteocontinua a ripetere in queste ore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Io ho posto un problema di contenuti, loro hanno deciso di rispondere con il mercimonio delle poltrone“, avrebbe spiegato l’ex premier, per poi scherzare sull’abbandono dei suoi senatori: “Nel caso io sarei comunque l’ultimo a saperlo”. “Comunque io sono diverso, e spero che questa vicenda, nonostante le stupidaggini che girano sul mio conto, lo dimostri”, avrebbe sottolineato ancora l’ex sindaco di Firenze. Matteo, chiamando i suoi parlamentari, avrebbe fatto presente: “del“. Per ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Ed52926520 : RT @OmbraDuca: Il regime bombarda il gregge umano per indirizzarlo verso crisi governo ed elezioni anticipate. A questo giro i veri buratti… - Storace : Ma se al #governo ci fosse stato il #centrodestra, avete idee di che sarebbe accaduto? -