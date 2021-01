Crisi di governo: Renzi, la mossa dell'astensione (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'ultima mossa dello scacchista Renzi è l'arrocco. Iv al Senato non voterà contro Conte, si limiterà ad astenersi. Per una volta, Matteo Renzi , accusato da molti di voler sempre giocare a poker, il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'ultimao scacchistaè l'arrocco. Iv al Senato non voterà contro Conte, si limiterà ad astenersi. Per una volta, Matteo, accusato da molti di voler sempre giocare a poker, il ...

CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - umbertosimone1 : RT @Forchielli: Il governo #Conte-#Zingaretti-#Casalino detiene un record mondiale nella classifica della combinata Crollo del #Pil - Morti… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: Stamattina era dato per scontato ora un po' meno non sarà operazione semplice e non è detto vada in porto Crisi di governo,… -