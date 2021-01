Crisi di governo, Renzi: “Conte ci sfida in aula, vedremo se ha i numeri” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Abbiamo chiesto al governo un salto di qualità sui contenuti. Il premier ci ha risposto sfidandoci in aula sui responsabili. Gli abbiamo chiesto di cambiare politica, lui ha scelto di cambiare maggioranza“. Lo scrive Matteo Renzi, nelle sue enews. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Abbiamo chiesto al governo un salto di qualità sui contenuti. Il premier ci ha risposto sfidandoci in aula sui responsabili. Gli abbiamo chiesto di cambiare politica, lui ha scelto di cambiare maggioranza“. Lo scrive Matteo Renzi, nelle sue enews.

