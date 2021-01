Crisi di governo, quali sono le 5 vie d’uscita possibili che si prospettano a Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) governo, le 5 vie di fuga dalla Crisi: uno scenario ricostruito dal “Corriere” delinea l’exit strategy di Conte dopo lo strappo di Renzi. La Crisi fa tremare Palazzo Chigi. Lo strappo è consumato: con il Pd che teme di andare al voto e Grillo che si aggrappa all’ultima nemesi movimentista, e propone il “mucchio selvaggio” di tutti i partiti. Renzi guarda da fuori la finestra, convinto, come ha dichiarato poco fa, che: «Non mi pare che il premier abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri. È la democrazia. E la democrazia è sacra. Resta un fatto, però: se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte». In questo bailamme, anziché andare alle urne come detto e riproposto ancora ieri sera da Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, si continua a valutare la scappatoia. A questo proposito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021), le 5 vie di fuga dalla: uno scenario ricostruito dal “Corriere” delinea l’exit strategy didopo lo strappo di Renzi. Lafa tremare Palazzo Chigi. Lo strappo è consumato: con il Pd che teme di andare al voto e Grillo che si aggrappa all’ultima nemesi movimentista, e propone il “mucchio selvaggio” di tutti i partiti. Renzi guarda da fuori la finestra, convinto, come ha dichiarato poco fa, che: «Non mi pare che il premier abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri. È la democrazia. E la democrazia è sacra. Resta un fatto, però: se non prende 161 voti, tocca a unsenza». In questo bailamme, anziché andare alle urne come detto e riproposto ancora ieri sera da Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, si continua a valutare la scappatoia. A questo proposito ...

