Crisi di governo, Italia Viva s’offre: ora cerca di nuovo il dialogo. Palazzo Chigi chiude la porta: “Escluso assolutamente”. Il renziano Grimani: “Valutazioni di coscienza”. Al Senato nasce “Maie-Italia23” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da una parte nasce una “casa” per i “costruttori” in Senato che potrebbe ospitare chi vuole tenere in piedi il governo Conte 2, nonostante lo strappo dei renziani. Dall’altra Italia Viva che, due giorni dopo le dimissioni delle sue ministre, vorrebbe far ripartire non si sa bene quali trattative. Un atteggiamento – stampigliato in replica da Elena Bonetti, Davide Faraone, Luciano Nobili, “se c’è uno scatto di responsabilità”, “se Conte scioglie i nodi”, “se si affrontano le questioni nel merito”), – che ha il forte odore dell’azione di disturbo, mentre la maggioranza cerca di convincere i cosiddetti “responsabili”. Ed è per questo che questi messaggi sono respinti da Palazzo Chigi che in serata ha sottolineato una volta di più che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da una parteuna “casa” per i “costruttori” inche potrebbe ospitare chi vuole tenere in piedi ilConte 2, nonostante lo strappo dei renziani. Dall’altrache, due giorni dopo le dimissioni delle sue ministre, vorrebbe far ripartire non si sa bene quali trattative. Un atteggiamento – stampigliato in replica da Elena Bonetti, Davide Faraone, Luciano Nobili, “se c’è uno scatto di responsabilità”, “se Conte scioglie i nodi”, “se si affrontano le questioni nel merito”), – che ha il forte odore dell’azione di disturbo, mentre la maggioranzadi convincere i cosiddetti “responsabili”. Ed è per questo che questi messaggi sono respinti dache in serata ha sottolineato una volta di più che è ...

CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - StefyOrlyQueen : RT @perchetendenzat: “ #NOALPROLUNGAMENTOGF “: 1^ in tendenza Italia, perché la crisi d’ansia di Tommaso Zorzi è più importante della cris… - DamatoRicardo : RT @amodeomatrix: Vi spiego perché annunciai pubblicamente, con 4 mesi di anticipo, quand’è che #Renzi avrebbe aperto la #crisidigoverno. h… -