Crisi di governo, i numeri al Senato: ecco quanti “responsabili” servono alla maggioranza per salvare Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) Crisi di governo, quanti responsabili servono per salvare Conte: i numeri in Senato Il premier Giuseppe Conte tenta di risolvere la Crisi di governo, sostituendo i Senatori di Italia Viva con un gruppo di “responsabili” o “costruttori”: ecco quali sono i numeri al Senato e parlamentari servono alla maggioranza per sopravvivere. L’esecutivo Conte bis al Senato era sorretto da una maggioranza di 166 Senatori, su un totale di 315 esclusi i Senatori a vita, così ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021)diper: iinIl premier Giuseppetenta di risolvere ladi, sostituendo iri di Italia Viva con un gruppo di “” o “costruttori”:quali sono iale parlamentariper sopravvivere. L’esecutivobis alera sorretto da unadi 166ri, su un totale di 315 esclusi iri a vita, così ...

