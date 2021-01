Crisi di governo, Gualtieri: 'Fiducioso che prevalga il buon senso' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si dice Fiducioso Roberto Gualtieri a proposito della Crisi di governo. 'Ho sempre affermato che la Crisi era incomprensibile e credo che anche i cittadini la pensino così', ha detto il ministro dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si diceRobertoa proposito delladi. 'Ho sempre affermato che laera incomprensibile e credo che anche i cittadini la pensino così', ha detto il ministro dell'...

