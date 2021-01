Crisi di governo, grande affanno attorno a quota 161 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Partiamo dalla soglia, mentre la “caccia” ai responsabili è già partita. Il numero magico, per la sopravvivenza, a Palazzo Madama è “161”, ovvero la maggioranza assoluta considerando la presenza dei senatori a vita. È una “quota politica”, perché a rigor di regolamento, basterebbe anche la cosiddetta maggioranza relativa per tirare a campare, ma con tutta evidenza significherebbe partire azzoppati. Fissata la quota vediamo il pallottoliere. Il premier può contare sulla carta sul sostegno di 151 senatori, ne mancano dunque almeno dieci per arrivare a quota 161. Si tratta del Movimento 5 Stelle con i suoi 92 senatori, dei 35 senatori Pd, 5 di Leu, 6 delle Autonomie, altri 9 senatori del gruppo Misto, tra cui i 4 di Maie, che hanno sempre votato con il governo: Buccarella, Cario, De Bonis, Di Marzio, Fantetti, Fattori ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Partiamo dalla soglia, mentre la “caccia” ai responsabili è già partita. Il numero magico, per la sopravvivenza, a Palazzo Madama è “161”, ovvero la maggioranza assoluta considerando la presenza dei senatori a vita. È una “politica”, perché a rigor di regolamento, basterebbe anche la cosiddetta maggioranza relativa per tirare a campare, ma con tutta evidenza significherebbe partire azzoppati. Fissata lavediamo il pallottoliere. Il premier può contare sulla carta sul sostegno di 151 senatori, ne mancano dunque almeno dieci per arrivare a161. Si tratta del Movimento 5 Stelle con i suoi 92 senatori, dei 35 senatori Pd, 5 di Leu, 6 delle Autonomie, altri 9 senatori del gruppo Misto, tra cui i 4 di Maie, che hanno sempre votato con il: Buccarella, Cario, De Bonis, Di Marzio, Fantetti, Fattori ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - ragazzo_tweet : RT @VenezianiMar: Per la soluzione della crisi di governo, si aspetta opportunamente di entrare da domenica nel carnevale. E’ il periodo gi… - MichelaRoi : RT @La7tv: #lariachetira @GiorgioMule (Forza Italia): 'In questo momento i parlamentari sono considerati numeri, sono privati di qualsiasi… -