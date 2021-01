Crisi di Governo, Gomez: “Enrico Letta? Modello di coerenza. Lo rivedremo quando si voterà il nuovo Presidente della Repubblica” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Enrico Letta ha appena rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera, da ex Presidente del consiglio è stato il più celebre rottamato da Matteo Renzi. Di lui si è parlato anche durante la diretta quotidiana di Peter Gomez (per l’occasione assieme a Giuseppe Pipitone) che ha fatto una previsione sul suo futuro: “Ho iniziato ad apprezzarlo dal momento in cui ha fatto quello che aveva detto. Ovvero ha lasciato la politica ed è andato ad insegnare e da allora non compare più sulla scena politica. Un esempio di serietà che al confronto di tutti gli altri… chapeau – ha detto il direttore de ilfattoquotidiano.it -. Io credo che Enrico Letta potrebbe essere uno dei candidati alla presidenza della Repubblica. Per questo suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha appena rilasciato una bella intervista al CorriereSera, da exdel consiglio è stato il più celebre rottamato da Matteo Renzi. Di lui si è parlato anche durante la diretta quotidiana di Peter(per l’occasione assieme a Giuseppe Pipitone) che ha fatto una previsione sul suo futuro: “Ho iniziato ad apprezzarlo dal momento in cui ha fatto quello che aveva detto. Ovvero ha lasciato la politica ed è andato ad insegnare e da allora non compare più sulla scena politica. Un esempio di serietà che al confronto di tutti gli altri… chapeau – ha detto il direttore de ilfattoquotidiano.it -. Io credo chepotrebbe essere uno dei candidati alla presidenza. Per questo suo ...

