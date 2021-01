Crisi di governo, diretta – Al Senato nasce il gruppo Maie-Italia23: ‘Punto di riferimento è Conte’. Iv cerca il dialogo, ma il premier chiude. Il renziano Grimani: ‘Io responsabile? Ad oggi no, sto valutando’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una “casa” per i “costruttori” in Senato, i renziani che per tutto il giorno cercano spiragli di dialogo in maggioranza offrendo l’astensione in Aula, il no secco di Palazzo Chigi e del Movimento 5 stelle. A meno di 72 ore dalla resa dei conti in Parlamento, la temperatura tra i palazzi romani continua a salire nonostante il freddo imperante. La svolta della giornata è arrivata all’ora di pranzo, quando a Palazzo Madama è nato un nuovo gruppo parlamentare: si chiama Maie-Italia23 ed è la nuova denominazione del Movimento degli italiani all’estero. “Serve per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte“, dice il Senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie e sottosegretario agli Esteri. Come anticipato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una “casa” per i “costruttori” in, i renziani che per tutto il giornono spiragli diin maggioranza offrendo l’astensione in Aula, il no secco di Palazzo Chigi e del Movimento 5 stelle. A meno di 72 ore dalla resa dei conti in Parlamento, la temperatura tra i palazzi romani continua a salire nonostante il freddo imperante. La svolta della giornata è arrivata all’ora di pranzo, quando a Palazzo Madama è nato un nuovoparlamentare: si chiamaed è la nuova denominazione del Movimento degli italiani all’estero. “Serve per costruire uno spazio politico che ha come punto diGiuseppe Conte“, dice ilre Ricardo Merlo, presidente dele sottosegretario agli Esteri. Come anticipato ...

