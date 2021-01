Crisi di governo: criticità dei dossier Irpef e Alitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prosegue, nell’arco di queste ultime giornate, la Crisi del governo Italiano che vede protagonista lo scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Renzi, Leader del Partito Politico Italia Viva (IV), ha attaccato il Presidente del Consiglio dei Ministri, esprimendo le sue polemiche in tema di gestione dell’emergenza sanitaria da parte del Premier stesso, nonostante questi abbia attuato svariate misure restrittive per il contenimento del contagio. In seguito alle trattative poste in essere dal Leader di IV, sono state annunciate le dimissioni di Teresa Bellanova (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Elena Bonetti (Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia) e, infine, del Sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi vorrebbe creare un governo Istituzionale senza la guida di Conte, assicurando che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prosegue, nell’arco di queste ultime giornate, ladelItaliano che vede protagonista lo scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Renzi, Leader del Partito Politico Italia Viva (IV), ha attaccato il Presidente del Consiglio dei Ministri, esprimendo le sue polemiche in tema di gestione dell’emergenza sanitaria da parte del Premier stesso, nonostante questi abbia attuato svariate misure restrittive per il contenimento del contagio. In seguito alle trattative poste in essere dal Leader di IV, sono state annunciate le dimissioni di Teresa Bellanova (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Elena Bonetti (Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia) e, infine, del Sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi vorrebbe creare unIstituzionale senza la guida di Conte, assicurando che ...

