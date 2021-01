Crisi di Governo, Conzatti (Italia Viva): “Non annoveratemi tra i responsabili. Ci sono stati errori, ora è necessario rimettersi al tavolo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Io sono responsabile verso Italia Viva e l’Italia. Con i colleghi siamo d’accordo per sederci a un tavolo per redigere un patto di legislatura. Ci sono stati degli errori ma ora è necessario rimettersi al tavolo. Le condizioni per farlo? Ci sono dei temi. Se non realizziamo le opere entro il 2026 dovremo restituire i soldi all’Europa. Poi la sanità, a prescindere da come si chiamino le risorse”. Così Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva. “Voto in senato? Ci asteniamo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ioresponsabile versoe l’. Con i colleghi siamo d’accordo per sederci a unper redigere un patto di legislatura. Cideglima ora èal. Le condizioni per farlo? Cidei temi. Se non realizziamo le opere entro il 2026 dovremo restituire i soldi all’Europa. Poi la sanità, a prescindere da come si chiamino le risorse”. Così Donatella, senatrice di. “Voto in senato? Ci asteniamo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - voceditalia : Crisi Governo: caccia ai ‘responsabili’. Salvini: “5s con noi” - CanciAbo : @Michele_Anzaldi Il paese che sta procedendo più spedito nell’uscita dalla pandemia è Israele, che in questo moment… -