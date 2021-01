Crisi di governo, Conte ai dubbiosi: «Il nuovo gruppo dei costruttori diventerà un partito» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Conte ha apprezzato le parole «definitive» del Pd. In caso di elezioni si presenterebbe con una sua lista: «Insieme» Leggi su corriere (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha apprezzato le parole «definitive» del Pd. In caso di elezioni si presenterebbe con una sua lista: «Insieme»

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - DavideDana : Crisi di governo, Enrico Letta: «Lo strappo follia di una sola persona. La politica non è una sceneggiata»-… - Notiziedi_it : Mattino 5, Crisi di governo: le parole di Mastella e del Presidente Mattarella | Video Mediaset -