Covid, una "patente" europea per chi si è vaccinato: Von der Leyen favorevole, Arcuri: "Non è una cattiva idea". Ma come funzionerà? Si fa strada in Europa il progetto di uno speciale certificato per ciascun cittadino dell'Unione che abbia fatto il vaccino contro il Covid. Una sorta di patente europea dei vaccinati. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ne è convinta e ha fatto sua l'idea lanciata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis. Il primo ministro ellenico aveva infatti ventilato l'ipotesi di adottare un certificato europeo per le persone vaccinate con l'obiettivo di consentire loro di viaggiare più liberamente rispetto a chi, non avendo ancora fatto il vaccino, necessita di maggiori cautele. "Decisione importante, va condivisa" "Penso che sia importante – ha dichiarato Ursula von der Leyen -. E, come ho detto, dobbiamo avere un requisito medico che dimostri che le persone ...

