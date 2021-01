Covid, superata la soglia del milione di vaccinati in Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – superata la soglia del milione il numero dei vaccini anti-Covid somministrati in Italia. Il dato, contenuto nel report reso noto dal ministero della Salute e aggiornato alle 17,15 parla per la precisione di 1.002.044 vaccini somministrati. Delle persone vaccinate, 627.474 sono donne e 374.570 sono maschi. E ancora 754.901 appartengono al mondo degli operatori sanitari, 159.653 è rappresentato da personale non sanitario ed infine 87.490 sono ospiti di strutture residenziali. La Campania è la regione con la più alta quota di vaccini somministrati rispetto alle dose disponibili (88,5%), la Calabria risulta l'ultima con 43,3%. Ma ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (70,4%), Basilicata (47,4%), Calabria (43,3%), Campania (88,5%), Emilia-Romagna (73,9%), Friuli Venezia Giulia (69,4), ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –ladelil numero dei vaccini anti-somministrati in. Il dato, contenuto nel report reso noto dal ministero della Salute e aggiornato alle 17,15 parla per la precisione di 1.002.044 vaccini somministrati. Delle persone vaccinate, 627.474 sono donne e 374.570 sono maschi. E ancora 754.901 appartengono al mondo degli operatori sanitari, 159.653 è rappresentato da personale non sanitario ed infine 87.490 sono ospiti di strutture residenziali. La Campania è la regione con la più alta quota di vaccini somministrati rispetto alle dose disponibili (88,5%), la Calabria risulta l'ultima con 43,3%. Ma ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (70,4%), Basilicata (47,4%), Calabria (43,3%), Campania (88,5%), Emilia-Romagna (73,9%), Friuli Venezia Giulia (69,4), ...

Vaccino anti Covid, superata quota un milione, ricorda il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri: «Il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. E un risultato del quale ...

Covid: arriva a 2 milioni il bilancio globale delle vittime della pandemia

Il bilancio globale delle vittime dell'infezione da Covid-19 ha superato la soglia dei 2 milioni. Lo riferisce la stampa ...

Vaccino anti Covid, superata quota un milione, ricorda il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri: «Il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. E un risultato del quale ...Il bilancio globale delle vittime dell'infezione da Covid-19 ha superato la soglia dei 2 milioni. Lo riferisce la stampa ...