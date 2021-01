Covid, peggiorano i dati in Europa. La Germania tra i paesi più colpiti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Preoccupano i dati che arrivano dagli altri paesi europei con la Germania che ha superato i 2 milioni dicontagi. Si sta riflettendo sulla possibilità di fornire una sorta di patentino per chi abbia ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Preoccupano iche arrivano dagli altrieuropei con lache ha superato i 2 milioni dicontagi. Si sta riflettendo sulla possibilità di fornire una sorta di patentino per chi abbia ...

MeryStreet : 15 giorni dopo Capodanno i dati delle regioni peggiorano. Strano. #Covid #Lombardia (e non solo) #Rossa Ex #Arancione #UtopiaGialla - IaconiBiagio : @David4682080042 @matteosalvinimi E io la invito ad avete rispetto per chi muore/viene lasciato morire, non viene c… - pleopizzi : RT @TgLa7: #Covid, #Francia: non escluso nuovo lockdown se numeri peggiorano - secolotrentino : #Covid. Dati europei peggiorano, #Speranza: 'anticipare restrizioni per evitare una nuova forte ondata' #14gennaio - Aaronn31 : Covid? Peggiorano ancora i parametri della -

Ultime Notizie dalla rete : Covid peggiorano Covid, il report Gimbe: in Sicilia i dati peggiorano, tasso di contagio al 29,9. "L'Italia a colori non fu... La Repubblica Causa covid oltre 500 tumori senza diagnosi, ma recupero rapido

Firenze – Lockdown anti-covid, ma anche in Toscana peggiorano i dati legati alla prevenzione e alla diagnosi precoce oncologica. Con la chiusura della scorsa primavera, la ricaduta sull’individuazione ...

Prime dosi di vaccino per i farmacisti di Ravenna Farmacie: "Necessità per il bene individuale e collettivo

“Va sottolineata l’efficienza dell’Ausl Romagna – sottolinea la direttrice di Ravenna Farmacie, Barbara Pesci – che ha attivato in tempi rapidi questo progetto: che riguarderà tutti i farmacisti del t ...

Firenze – Lockdown anti-covid, ma anche in Toscana peggiorano i dati legati alla prevenzione e alla diagnosi precoce oncologica. Con la chiusura della scorsa primavera, la ricaduta sull’individuazione ...“Va sottolineata l’efficienza dell’Ausl Romagna – sottolinea la direttrice di Ravenna Farmacie, Barbara Pesci – che ha attivato in tempi rapidi questo progetto: che riguarderà tutti i farmacisti del t ...