Covid, nuovi orari per il punto tamponi di Limbiate (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, 14 gennaio, Ats Brianza ha comunicato che, in seguito alla revisione degli orari di apertura degli spazi dedicati all’effettuazione dei tamponi sul territorio, ci sarà una variazione del servizio anche per il drive-through di Limbiate, presso il parcheggio del centro sportivo in Via Tolstoj. Il servizio, operativo da ottobre e rivolto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, 14 gennaio, Ats Brianza ha comunicato che, in seguito alla revisione deglidi apertura degli spazi dedicati all’effettuazione deisul territorio, ci sarà una variazione del servizio anche per il drive-through di, presso il parcheggio del centro sportivo in Via Tolstoj. Il servizio, operativo da ottobre e rivolto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

MediasetTgcom24 : Covid, 17.246 nuovi contagi (160mila tamponi) e altri 522 morti - Agenzia_Ansa : #Covid, sono 17.246 i #tamponi #positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del minister… - TgLa7 : Speranze per una nuova possibile terapia #anti-Covid: si tratta di nuovi nanoanticorpi, sviluppati lavorando su lam… - ilNotiziarioInd : Covid, nuovi orari per il punto tamponi di Limbiate - MGuercilena : allora spieghiamo al covid che ho preso stivali, cappotto e pelliccia nuovi quindi che se ne vada perchè io vorrei… -