Covid, nel Lazio arriva il 'certificato vaccinale' (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – "Da febbraio, con l'avvio della seconda fase delle vaccinazioni, più che un patentino daremo il certificato vaccinale, che sarà scaricabile sull'anagrafe vaccinale con accesso attraverso Spid. Sarà un modo per dichiarare di aver effettuato il vaccino". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine della presentazione di Fabrizio d'Alba come nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma.

