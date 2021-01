Covid: medico muore il giorno dopo il vaccino, disposta l’autopsia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il dottor Enrico Patuzzo, medico 64enne dell’Asst Carlo Poma di Mantova, è morto il giorno dopo essersi sottoposto al vaccino anti Covid. Per fare chiarezza su possibili, ma remote, correlazioni tra il decesso e l’inoculazione del farmaco, l’azienda sanitaria ha disposto l’autopsia, prevista per il 15 gennaio. L’uomo è venuto a mancare nella sua casa di Porto Mantovano nella mattinata di giovedì 14 gennaio. Aveva aderito alla campagna vaccinale il giorno precedente. Ne dà notizia il Corriere della Sera. L’Asst ha diffuso un comunicato stampa sulla vicenda. “Il professionista purtroppo soffriva di patologie croniche e si era sottoposto, anche a tutela delle proprie condizioni di salute, alla vaccinazione anti Covid. Pur in ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il dottor Enrico Patuzzo,64enne dell’Asst Carlo Poma di Mantova, è morto ilessersi sottoposto alanti. Per fare chiarezza su possibili, ma remote, correlazioni tra il decesso e l’inoculazione del farmaco, l’azienda sanitaria ha disposto, prevista per il 15 gennaio. L’uomo è venuto a mancare nella sua casa di Porto Mantovano nella mattinata di giovedì 14 gennaio. Aveva aderito alla campagna vaccinale ilprecedente. Ne dà notizia il Corriere della Sera. L’Asst ha diffuso un comunicato stampa sulla vicenda. “Il professionista purtroppo soffriva di patologie croniche e si era sottoposto, anche a tutela delle proprie condizioni di salute, alla vaccinazione anti. Pur in ...

