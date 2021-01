Covid: Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Altre 12 regioni in arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rt nazionale a 1.09, Lombardia e Bolzano con indice di contagiosità sopra 1,25 e dunque zone rosse, insieme alla Sicilia (che ha chiesto al governo di passare di fascia) . Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto (quest’ultima su propria richiesta in quanto i dati sarebbero ancora da gialla) e Valle D’Aosta arancioni. Sono i primi dati che arrivano da Cabina di regia e Comitato tecnico scientifico, quest’ultimo appena riunito per esaminare la situazione epidemiologica del Paese sulla base dei dati relativi alla settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio. Come ci si aspettava, dunque, è come lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza aveva annunciato ieri nel suo intervento durante la riunione con regioni ed Enti locali, lo scenario è peggiorato. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rt nazionale a 1.09,con indice di contagiosità sopra 1,25 e dunque zone rosse, insieme alla(che ha chiesto al governo di passare di fascia) . Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto (quest’ultima su propria richiesta in quanto i dati sarebbero ancora da gialla) e Valle D’Aosta arancioni. Sono i primi dati che arrivano da Cabina di regia e Comitato tecnico scientifico, quest’ultimo appena riunito per esaminare la situazione epidemiologica del Paese sulla base dei dati relativi alla settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio. Come ci si aspettava, dunque, è come lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza aveva annunciato ieri nel suo intervento durante la riunione coned Enti locali, lo scenario è peggiorato. Per ...

