Covid, Lombardia in Zona Rossa: la conferma del presidente Fontana (Di venerdì 15 gennaio 2021) che dichiara: “È estremamente penalizzante. Una punizione non meritata” Dopo la stretta applicata dal governo prima di Natale, l’Italia torna a dividersi in zone. L’esecutivo, al netto della crisi che sta attraversando, deve provvedere ad un piano di ripartenza economica, fermo restando le necessità di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) che dichiara: “È estremamente penalizzante. Una punizione non meritata” Dopo la stretta applicata dal governo prima di Natale, l’Italia torna a dividersi in zone. L’esecutivo, al netto della crisi che sta attraversando, deve provvedere ad un piano di ripartenza economica, fermo restando le necessità di L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA Covid: perquisiti ministero, Regione Lombardia e Iss @amantovani71 - Agenzia_Ansa : #Scuola, si accende il dibattito sulla ripresa della #didattica in presenza. #Lombardia pronta al rientro. Il… - SPalermo91 : RT @GiovaQuez: Lombardia verso la zona rossa #Covid - Teresa12401552 : @Libero_official In galera sti ladri leghisti fascisti truffatori sono responsabile della morte di migliaia di pers… -