Covid, le ultime notizie di oggi. Arcuri accelera sui vaccini agli over 80 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (15 gennaio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie oggi – L’Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA – Covid ultime notizie Ore 7,00 – Arcuri accelera sui vaccini agli ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021), ledi(15 gennaio 2021) in Italia e nel mondo– L’Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di, venerdì 15 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA –Ore 7,00 –sui...

Agenzia_Ansa : Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il #Covid-19, secondo i da… - Agenzia_Ansa : #Covid, sono 17.246 i #tamponi #positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del minister… - Corriere : ?? La Gran Bretagna vieta gli arrivi da Portogallo e Sudamerica - gpellarin84 : RT @Phastidio: Covid: in Germania, nelle ultime 24 ore, 1.244 decessi. Secondo le logiche malate della politica italiana, ora il governo Me… - GazzettinoL : Salvini: Conte se non ha numeri si faccia da parte Berlusconi ricoverato a Montecarlo:La mia attività prosegue Co… -