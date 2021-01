Covid, la Premier trema. L'ex Milan e Parma Blomqvist: 'Ancelotti sta facendo grandi cose. E su Ibra e Pogba...' (Di venerdì 15 gennaio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 15 gennaio 2021 (modifica il 15 gennaio 2021 - 14:29) Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 15 gennaio 2021 (modifica il 15 gennaio 2021 - 14:29)

rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - flo_flo70 : RT @rtl1025: ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino… - piesseweb : RT @Corriere: Qui invece il testo del nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte in vigore dal 16 gennaio 2021: contiene le misure per c… - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino… - AngeloJesse1 : RT @rtl1025: ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Premier Covid, la Premier trema. L'ex Milan e Parma Blomqvist: "Ancelotti sta facendo grandi cose. E su Ibra e Pogba..." La Gazzetta dello Sport Nuovo Dpcm firmato da Conte, dai bar agli spostamenti tutte le nuove regole per la zona rossa e arancione

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Il nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar ...

Conte firma il nuovo Dpcm: la Toscana resta in zona gialla. Ecco cosa si può fare e cosa no

Quasi tutta Italia in zona arancione e divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa. Coprifuoco dalle 22 e divieto di aspo ...

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Il nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar ...Quasi tutta Italia in zona arancione e divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa. Coprifuoco dalle 22 e divieto di aspo ...