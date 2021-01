Covid | la nuova mappa dei colori regione per regione Crisi di governo | chi sono i “costruttori” a favore di Conte?

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il “d-day” sarà il 17 gennaio. Dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm antie relative restrizioni, domani 16 gennaio, sarà infatti da domenica che scatterà ladivisione dell’Italia a treper fasce di rischio pandemico. Il fine settimana sarà caratterizzato anche dalle intense trattative in corso tra le forze politiche per la risoluzione delladi. E ora al Senato esce allo scoperto il gruppo dei “”: pronti a sostenereal momento del voto in Aula all’inizio della prossima settimana. Tre regioni in zona rossa Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà nelle prossime ore unaordinanza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. In zona rossa andranno subito la provincia ...