Covid, la Lombardia ha annunciato la volontà di ricorrere contro il Decreto (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regione Lombardia ha annunciato il ricorso contro la decisione del governo di inserirla all'interno della zona rossa nel nuovo Decreto. Nuovo Dpcm, la Lombardia annuncia il ricorso contro la zona rossa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regionehail ricorsola decisione del governo di inserirla all'interno della zona rossa nel nuovo. Nuovo Dpcm, laannuncia il ricorsola zona rossa su Notizie.it.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA Covid: perquisiti ministero, Regione Lombardia e Iss @amantovani71 - giulianog68 : RT @CottarelliCPI: La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore inquin… - pech95mn : RT @CottarelliCPI: La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore inquin… -