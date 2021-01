Covid, la Germania ha superato i due milioni di casi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ha superato quota 2 milioni il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrato in Germania dall’inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore.Lo rendono noto l’istituto tedesco Robert Koch e l’università americana Johns Hopkins, secondo cui i casi guariti nel Paese europeo sono stati 1,64 milioni.Con i suoi 83 milioni di abitanti, la nazione più popolosa dell’Ue ha registrato altri 1.113 decessi in un giorno, per un totale di 44.994. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Haquota 2il numero deidi contagio da-19 registrato indall’inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore.Lo rendono noto l’istituto tedesco Robert Koch e l’università americana Johns Hopkins, secondo cui iguariti nel Paese europeo sono stati 1,64.Con i suoi 83di abitanti, la nazione più popolosa dell’Ue ha registrato altri 1.113 decessi in un giorno, per un totale di 44.994.

