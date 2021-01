Covid Italia, bollettino oggi 15 gennaio: 16.146 nuovi casi e 477 morti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 15 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 16.146 (17.246 ieri), i morti 477 (522 ... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 gennaio 2021) Coronavirus, ildivenerdì 15. Nelle ultime 24 ore incontagi sono stati 16.146 (17.246 ieri), i477 (522 ...

Mov5Stelle : Ancora Primi In Europa: Somministrate In Italia Oltre 1 Milione Di Dosi Di Vaccini Contro il Covid Il nostro Paese… - DadoneFabiana : Nelle ore in cui dobbiamo varare le misure contro il Covid e i ristori per le attività economiche, nel giorno in cu… - matteorenzi : Non va tutto bene, non va tutto bene. Come spiega il grafico, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto d… - amezzanotteva : RT @pbecchi: In Italia cala il tasso di mortalità. O si muore solo di Covid oppure si attribuiscono alla Covid-19 decessi per altre malatti… - CSaullo : cripress: Vaccino anti Covid - 19. In Italia vaccinati un mi... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, Rezza: «Misure hanno aiutato a frenare la corsa del virus» Il Messaggero Nuovo deficit e spread in rialzo, ecco quanto ci può costare la somma di ristori anti-Covid e crisi politica

Nel giorno successivo alla decisione di Italia Viva di uscire dalla maggioranza, lo spread è arrivato a toccare i 120 punti base, contro i 100 punti cui si era stabilmente assestato fino al giorno pri ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 15 gennaio: 477 morti e 16.146 casi. Cambia il conteggio dei tamponi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 14 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.146 con 273.506 tamponi ...

Nel giorno successivo alla decisione di Italia Viva di uscire dalla maggioranza, lo spread è arrivato a toccare i 120 punti base, contro i 100 punti cui si era stabilmente assestato fino al giorno pri ...Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 14 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.146 con 273.506 tamponi ...