Covid, Israele: 13 vaccinati soffrono di “paralisi facciale” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Circa 13 persone in Israele hanno sperimentato una lieve paralisi facciale come effetto collaterale dopo aver assunto il vaccino Covid-19: Lo riferisce questa mattina il sito Ynet secondo il quale nonostante lo sappia, il Ministero della Salute israeliano consiglia di somministrare anche la seconda dose. I dati nell'ambiente scientifico e della salute sono divisi sulla raccomandazione del Ministero della Salute di somministrare una seconda dose di vaccino a coloro che hanno avuto sintomi di paralisi del nervo facciale dopo aver avuto la prima dose, scrive YnetNews. Secondo il ministero, almeno 13 persone hanno sviluppato una paralisi facciale dall'inizio della settimana, ma i medici del sistema sanitario stimano che in pratica il numero di casi sia più ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Circa 13 persone inhanno sperimentato una lievecome effetto collaterale dopo aver assunto il vaccino-19: Lo riferisce questa mattina il sito Ynet secondo il quale nonostante lo sappia, il Ministero della Salute israeliano consiglia di somministrare anche la seconda dose. I dati nell'ambiente scientifico e della salute sono divisi sulla raccomandazione del Ministero della Salute di somministrare una seconda dose di vaccino a coloro che hanno avuto sintomi didel nervodopo aver avuto la prima dose, scrive YnetNews. Secondo il ministero, almeno 13 persone hanno sviluppato unadall'inizio della settimana, ma i medici del sistema sanitario stimano che in pratica il numero di casi sia più ...

rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - GaDelGa : Vaccino, in Israele casi Covid scesi 2 settimane dopo prima dose: «Calo dei positivi del 33%». Burioni: brutte noti… - giornaleradiofm : Covid: Israele, due milioni vaccinati ma pandemia si estende: (ANSAmed) - TEL AVIV, 15 GEN - Mentre in Israele pros… - iconanews : Covid: Israele, due milioni vaccinati ma pandemia si estende - GIAMPIEROSSI : Vaccino, in Israele casi Covid scesi due settimane dopo prima dose: «Calo dei positivi del 33%» -