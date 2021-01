Covid, in Italia fatte più di 970mila vaccinazioni - In Germania superati i 2 milioni di contagi (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di 972.099 il totale delle vaccinazioni anti-Covid somministrate finora in Italia, pari al 69% delle dosi distribuite . Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di 972.099 il totale delleanti-somministrate finora in, pari al 69% delle dosi distribuite . Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ...

Covid Italia oggi, bollettino: 17.246 casi e 522 morti. Tasso di positività sale al 10,7%, Lombardia prima per contagi

Vaccino anti-Covid, in Italia oltre 972 mila le vaccinazioni eseguite

LIVE Coronavirus, boom di casi a Tokyo, il Giappone verso nuove restrizioni. In Germania oltre 1100 morti

Per la prima volta un ministro giapponese ha ammesso che “tutto può succedere” con l’Olimpiade. Lombardia e Sicilia verso la zona rossa. Vaccini quasi a quota un milione ...

