Covid, in Italia fatte più di 970mila vaccinazioni | Fontana: Lombardia verso la zona rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di 972.099 il totale delle vaccinazioni anti-Covid somministrate finora in Italia, pari al 69% delle dosi distribuite . Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di 972.099 il totale delleanti-somministrate finora in, pari al 69% delle dosi distribuite . Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ...

DadoneFabiana : Nelle ore in cui dobbiamo varare le misure contro il Covid e i ristori per le attività economiche, nel giorno in cu… - Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - patriziaprestip : Intanto, in piena crisi sanitaria e politica, in Italia sono già state vaccinate 800.730 persone contro il Covid.… - vocedelpatriota : Covid, Fratelli d’Italia: la sinistra e Speranza mettono nero su bianco chi deve essere salvato e chi no - frances67274427 : RT @MassimoGalli51: Più di 2 milioni sono in Italia i guariti da #Covid-19 che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene la immedi… -