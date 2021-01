Covid in Brasile | allarme per due nuove varianti La virologa inglese | «Una è già in Gran Bretagna»

ninoBertolino : RT @mattinodinapoli: Brasile choc, ospedali senza ossigeno: «Malati di Covid muoiono asfissiati». Scene di disperazione - io_gurt : RT @pantagruel333: @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @valy_s @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @djnutria57 @jabbaTM @Lu… - LaMentegatta : RT @pantagruel333: @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @valy_s @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @djnutria57 @jabbaTM @Lu… - fisco24_info : Covid: varianti Brasile sono due, cresce l'allarme: Lo annuncia la virologa Barclay alla Bbc - jabbaTM : RT @pantagruel333: @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @valy_s @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @djnutria57 @jabbaTM @Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile

Diversi ospedali di Manaus, Brasile, sono rimasti senza ossigeno: decine i pazienti Covid rimasti senza assistenza.Cresce la paura per la variante brasiliana del coronavirus, che si aggiunge a quella particolarmente contagiosa inglese e a quella sudafricana. In particolare, preoccupa la situazione nella regione am ...