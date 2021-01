Covid, il seminario internazionale dei fisioterapisti respiratori (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Come i fisioterapisti respiratori stanno contribuendo a combattere la pandemia da CoViD-19? Con quali specificità professionali stanno contribuendo alle cure, all’assistenza, al ritorno alla vita quotidiana dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2? Quali sono le esperienze internazionali di questi professionisti che lavorano in stretta collaborazione con le equipe mediche, ma anche assicurando quella continuità ospedale-territorio che ormai è considerata l’elemento distintivo delle Sanità più avanzate? Sono le domande che si è posta l’Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria ARIR, e che confluiscono nel seminario internazionale RESPIRATORY PHYSIOTHERAPISTS FIGHTING CoViD-19 (ore 13-19, 15 gennaio 2021), evento online a numero chiuso per cui di prevede la partecipazione di oltre 800 specialisti di settore. Qual è nel concreto il razionale del seminario internazionale? “Il 2020 è stato dominato dalla pandemia causata dall’infezione da Coronavirus”, sottolineano i responsabili scientifici dell’evento Andrea Lanza (Vicepresidente ARIR, Equipe Fisioterapia Respiratoria, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano) ed Emilia Privitera (Consigliere ARIR, Fisioterapista, Dipartimento Professioni Sanitarie, IRCCS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Milano), “Mai come in questa occasione, l’esperienza reciproca, diffusa rapidamente attraverso tutti i canali disponibili di comunicazione scientifica e non scientifica si e’ rivelata l’arma piu’ efficace. Oggi, nel pieno della seconda ondata dell’epidemia, crediamo sia importante trovare un momento per condividere esperienze professionali, strategie terapeutiche e modelli organizzativi per la gestione della CoViD-19, anche nell’ottica di un prevedibile ritorno ciclico dell’epidemia nei prossimi mesi”. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Come i fisioterapisti respiratori stanno contribuendo a combattere la pandemia da CoViD-19? Con quali specificità professionali stanno contribuendo alle cure, all’assistenza, al ritorno alla vita quotidiana dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2? Quali sono le esperienze internazionali di questi professionisti che lavorano in stretta collaborazione con le equipe mediche, ma anche assicurando quella continuità ospedale-territorio che ormai è considerata l’elemento distintivo delle Sanità più avanzate? Sono le domande che si è posta l’Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria ARIR, e che confluiscono nel seminario internazionale RESPIRATORY PHYSIOTHERAPISTS FIGHTING CoViD-19 (ore 13-19, 15 gennaio 2021), evento online a numero chiuso per cui di prevede la partecipazione di oltre 800 specialisti di settore. Qual è nel concreto il razionale del seminario internazionale? “Il 2020 è stato dominato dalla pandemia causata dall’infezione da Coronavirus”, sottolineano i responsabili scientifici dell’evento Andrea Lanza (Vicepresidente ARIR, Equipe Fisioterapia Respiratoria, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano) ed Emilia Privitera (Consigliere ARIR, Fisioterapista, Dipartimento Professioni Sanitarie, IRCCS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Milano), “Mai come in questa occasione, l’esperienza reciproca, diffusa rapidamente attraverso tutti i canali disponibili di comunicazione scientifica e non scientifica si e’ rivelata l’arma piu’ efficace. Oggi, nel pieno della seconda ondata dell’epidemia, crediamo sia importante trovare un momento per condividere esperienze professionali, strategie terapeutiche e modelli organizzativi per la gestione della CoViD-19, anche nell’ottica di un prevedibile ritorno ciclico dell’epidemia nei prossimi mesi”.

