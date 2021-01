Covid | Galli | “Preoccupato per i nuovi ritardi del vaccino Pfizer”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “È dura commentare una cosa di questo genere, ne prendiamo atto e non possiamo che essere preoccupati”. Queste le parole del professore Massimo Galli, direttore del dipartimento di malattie infettive del Sacco di Milano, alla notizia dei ritardi in Europa e Gran Bretagna nella produzione e consegna del vaccino da parte di Pfizer. Notizia che è arrivata in questi minuti tramite l’istituto norvegese di sanità pubblica, a cui è stato comunicato direttamente dal’azienda americana. “In una campagna vaccinale, come questa, tanto più è rapida ed estesa, tanto più è efficace- ha aggiunto Galli- In una situazione come quella che stiamo vivendo, con un’epidemia ancora in atto, i ritardi possono quindi complicare molto le cose”. A tal proposito, ha ricordato Galli “ho espresso tutta la mia contrarietà nel vaccinare le persone che hanno già contratto l’infezione e che quindi non hanno urgenza di essere vaccinati. Ogni regione su questo sta procedendo a suo modo. Mi ha telefonato un collega, primario di un grande ospedale milanese in queste ore per dirmi che l’approccio è: o ti vaccini o perdi il turno, anche se hai già avuto il virus. Ed è drammatico che alcuni sanitari non vogliano vaccinarsi, come sta accadendo a Bolzano”.