Covid, Galli contro il Governo: "Serve un nuovo lockdown" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L'infettivologo Massimo Galli ha dichiarato che "il sistema a colori che è stato applicato, con le caratteristiche avute finora, non ha funzionato". L'esperto boccia così la nuova decisione del Governo di reintrodurre le zone rosse, arancioni, gialle e la nuova zona bianca a partire dalle ultime due settimane di gennaio. La motivazione sarebbe, ha spiegato a Sky Tg24, la "concezione, che poi diventava quasi automatica, delle riaperture se venivano raggiunti determinati parametri prima che questi si consolidassero". Per questo, a cavallo delle feste, abbiamo notato un appiattimento della curva con una successiva risalita, che però è stata rilevata solo in una fase successiva. "Il sistema a colori non ha funzionato, c'è poco da dire", ha sottolineato Massimo Galli. "Tanto è vero che adesso, rispetto ai famosi ...

