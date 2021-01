Covid, da ieri 16.146 nuovi contagi e 477 vittime. Tre regioni finiscono in ‘zona rossa’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Complessivamente, fra molecolari ed antigenici, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 273.506 tamponi (per nuovi 16.146 contagi), dai quali è scaturito un tasso di positività del 10,3% tuttavia, da considerarsi al 5,9%, in virtù dei cosiddetti test rapidi. Inoltre, illustra il report quotidiano del ministero della Salute, in Italia vi sono attualmente 558.068 persone positive (ma non ‘malate’). Tra le regioni Lombardia, Sicilia e Bolzano passano in ‘zona rossa’ E’ ancora la Lombardia la regione maggiormente colpita dai nuovi contagi: 2.205 (infatti passa a ‘zona rossa’ insieme alla Sicilia ed a Bolzano), seguita appunto dalla Sicilia (1.945), quindi dall’Emilia Romagna (1.794), dal Lazio (1.394), dalla Puglia (1.295), dalla Campania ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 gennaio 2021) Complessivamente, fra molecolari ed antigenici, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 273.506 tamponi (per16.146), dai quali è scaturito un tasso di positività del 10,3% tuttavia, da considerarsi al 5,9%, in virtù dei cosiddetti test rapidi. Inoltre, illustra il report quotidiano del ministero della Salute, in Italia vi sono attualmente 558.068 persone positive (ma non ‘malate’). Tra leLombardia, Sicilia e Bolzano passano inE’ ancora la Lombardia la regione maggiormente colpita dai: 2.205 (infatti passa ainsieme alla Sicilia ed a Bolzano), seguita appunto dalla Sicilia (1.945), quindi dall’Emilia Romagna (1.794), dal Lazio (1.394), dalla Puglia (1.295), dalla Campania ...

Sono 446 i positivi in più rispetto a ieri, 14 gennaio, su un totale, da inizio epidemia, pari a 127.010 unità. Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Coronavir ...

Primo giorno in cui accanto ai test molecolari vengono conteggiati anche i tamponi rapidi a più alta precisione ...

