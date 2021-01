Covid, Crisanti su La7: “La variante inglese alza la soglia dell’immunità di gregge. Per fermarla bisogna fare un lockdown” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Non è mai accaduto nella storia che si vaccina mentre c’è trasmissione di un virus. Quindi, bisogna ridurre il numero dei positivi, perché solo così diminuisce la probabilità che si generino varianti resistenti. Basterebbe fare un reset di 3-4 settimane per vaccinare più persone possibile“. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) da Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera/Università di Padova. Il virologo spiega l’assoluta necessità di vaccinare il più velocemente possibile, perché “più il virus si trasmette più genera mutazioni”. E si sofferma sulla variante inglese: “Si trasmette sicuramente si trasmette in modo molto più efficiente. Non ci sono abbastanza dati che dimostrino che dia sintomatologia più grave. Tuttavia, il fatto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Non è mai accaduto nella storia che si vaccina mentre c’è trasmissione di un virus. Quindi,ridurre il numero dei positivi, perché solo così diminuisce la probabilità che si generino varianti resistenti. Basterebbeun reset di 3-4 settimane per vaccinare più persone possibile“. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) da Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera/Università di Padova. Il virologo spiega l’assoluta necessità di vaccinare il più velocemente possibile, perché “più il virus si trasmette più genera mutazioni”. E si sofferma sulla: “Si trasmette sicuramente si trasmette in modo molto più efficiente. Non ci sono abbastanza dati che dimostrino che dia sintomatologia più grave. Tuttavia, il fatto che ...

