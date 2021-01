Covid, Crisanti: 'Non si sa se il vaccino copre la variante inglese e brasiliana. Serve una chiusura totale' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il vaccino per il potrebbe non funzionare per la variante inglese ed esistono forti dubbi su quella brasiliana. A spiegarlo all'Adnkronos Salute è il virologo , direttore del Laboratorio di ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilper il potrebbe non funzionare per laed esistono forti dubbi su quella. A spiegarlo all'Adnkronos Salute è il virologo , direttore del Laboratorio di ...

